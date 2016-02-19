Windows →  Щоб набирати апостроф - ‘, не потрібно перемикати на англійську

Швидка інструкція як на клавішу тильди (зліва від одинички), встановити правильний апостроф - ' на українській розкладці, а також отримати електронний символ гривні з шифтом.Для Windows 10, за 8 кліків та 12 секунд часу ;)1.

Arduino – це найпопулярніша платформа аматорської та освітньої робототехніки. Яку плату або набір Arduino купити новачку і з чого почати? Чим аналоги (репліки) Arduino відрізняються від оригінальних плат ічим саме плати відрізняються між собою? В даному огляді можна знайти відповіді на подібні часті питання.

Мабуть краще одразу попередити, що стаття містить велику кількість суб'єктивної інформації. Дуже суб'єктивної. (прим. перекладача) Scratch Це чудова мова для навчання дітей програмуванню. Нею легко навчати людей з нетехнічним типом мислення. Візуальна та використовується в більшості для навчальних та розважальних цілей. Недоліки: не може бути використана для написання серйозних проектів. Python Python подобається усім. Легка у використанні та одна із мов код написаний якою легко читається. Python використовують великі компанії. Недоліки: мій рейтинг Python буде 5 із 7 за його швидкість.

Класичний 747, менший 737 і, останнім часом, фантастичний 787 Dreamliner. Також не варто забувати про моделі 757, 767 і 777.Ви ніколи не замислювалися чому стільки сімок у назвах моделей Boeing? Чи не є цей спосіб нумерації дещо божевільним?Що ж, виявляється, так. І, якщо вірити компанії Boeing, це одне з найпоширеніших питань до них.

Вийшла нова версія вільного програмного забезпечення для побудови приватних серверів на основі системи контролю версій Git — Gitlab 8.5.У цьому випуску покращено швидкодію продукту. У прес-релізі звертають увагу на те, що продуктивність Gitlab піднялась в середньому у 1.4 рази, в 99% випадків швидкість відповідей зросла в 1.6 раз.

Apple випустила оновлену версію iOS 9.2.1, яка доступна тільки через iTunes. Це оновлення відновить доступ до телефонів, які "стали цеглинками" (bricked) або заблокованими через помилку 53 (Error 53), і буде запобігати блокуванню після заміни кнопки Home (чи кабеля), якщо ремонт було здійснено в неавторизованих сервісних центрах.



Потрібно зазначити, що цей випуск iOS є лише патчем для версії 9.2.1 та не є новою версією цієї операційної системи.