Швидка інструкція як на клавішу тильди (зліва від одинички), встановити правильний апостроф - ' на українській розкладці, а також отримати електронний символ гривні з шифтом.
Для Windows 10, за 8 кліків та 12 секунд часу ;)
1.
Windows → Щоб набирати апостроф - ‘, не потрібно перемикати на англійську
Програмування → Як правильно обрати Arduino для новачка
Arduino – це найпопулярніша платформа аматорської та освітньої робототехніки. Яку плату або набір Arduino купити новачку і з чого почати? Чим аналоги (репліки) Arduino відрізняються від оригінальних плат ічим саме плати відрізняються між собою? В даному огляді можна знайти відповіді на подібні часті питання.
Програмування → 16 мов програмування, які потрібно знати у 2016-ому році
Мабуть краще одразу попередити, що стаття містить велику кількість суб'єктивної інформації. Дуже суб'єктивної. (прим. перекладача)
Scratch
Це чудова мова для навчання дітей програмуванню. Нею легко навчати людей з нетехнічним типом мислення. Візуальна та використовується в більшості для навчальних та розважальних цілей.
Недоліки: не може бути використана для написання серйозних проектів.
Python
Python подобається усім. Легка у використанні та одна із мов код написаний якою легко читається. Python використовують великі компанії.
Недоліки: мій рейтинг Python буде 5 із 7 за його швидкість.
Scratch
Це чудова мова для навчання дітей програмуванню. Нею легко навчати людей з нетехнічним типом мислення. Візуальна та використовується в більшості для навчальних та розважальних цілей.
Недоліки: не може бути використана для написання серйозних проектів.
Python
Python подобається усім. Легка у використанні та одна із мов код написаний якою легко читається. Python використовують великі компанії.
Недоліки: мій рейтинг Python буде 5 із 7 за його швидкість.
https://medium.com/free-stuff/16-programming-languages-you-need-to-know-in-2016-ced155514b4c#.ze72b7
Різне → Чому назви літаків Boeing починаються і закінчуються цифрою 7?
Класичний 747, менший 737 і, останнім часом, фантастичний 787 Dreamliner. Також не варто забувати про моделі 757, 767 і 777.
Ви ніколи не замислювалися чому стільки сімок у назвах моделей Boeing? Чи не є цей спосіб нумерації дещо божевільним?
Що ж, виявляється, так. І, якщо вірити компанії Boeing, це одне з найпоширеніших питань до них.
Футуристичний лайнер Boeing 787
Ви ніколи не замислювалися чому стільки сімок у назвах моделей Boeing? Чи не є цей спосіб нумерації дещо божевільним?
Що ж, виявляється, так. І, якщо вірити компанії Boeing, це одне з найпоширеніших питань до них.
Футуристичний лайнер Boeing 787
http://www.news.com.au/travel/travel-advice/flights/why-do-boeing-planes-start-and-end-with-the-numb
Політика → Влада Німеччини використовуватиме троянське ПЗ для стеження за громадянами
Розвідка Німеччини відтепер може використовувати вірусне програмне забезпечення, щоб спостерігати за комп'ютерами громадян під підозрою. Троянське ПЗ зможе відстежувати чати та розмови на смартфонах та ПК.
Інтернет → Google Docs відтепер підтримує голосовий набір
Як повідомляє "Google Docs Blog" — відтепер у Google Docs можна писати та форматувати тексти за допомогою голосового набору.
За початок роботи із голосовим набором відповідає пункт "Voice typing" в меню "Tools" текстового редактора. Ця функція поки працює тільки у Google Chrome. Щоб набрати текст вам треба всього лиш сказати все потрібне вголос, для форматування використовуються спеціальні команди: "copy", "insert table", "highlight" та інші.
Детальніше про роботу Voice Typing можна дізнатись в Google Docs editors Help Center або за допомогою голосової команди "Voice commands help".
Також приємно відзначити, що підтримується голосовий набір українською мовою.
За початок роботи із голосовим набором відповідає пункт "Voice typing" в меню "Tools" текстового редактора. Ця функція поки працює тільки у Google Chrome. Щоб набрати текст вам треба всього лиш сказати все потрібне вголос, для форматування використовуються спеціальні команди: "copy", "insert table", "highlight" та інші.
Детальніше про роботу Voice Typing можна дізнатись в Google Docs editors Help Center або за допомогою голосової команди "Voice commands help".
Також приємно відзначити, що підтримується голосовий набір українською мовою.
Програмування → Oden — експериментальна функціональна мова програмування зі статичною типізацією
Ця мова програмування орієнтована на екосистему Go. Серед її цілей є використання деяких значних переваг мови Go — статичного зв'язування, крос-компіляції, легких комунікативних процесів (goroutines), каналів і великого обсягу бібліотек та інструментів з метою забезпечення можливості високорівневих абстракцій, примітивів, безпечної та ще гнучкішої системи типів.
Код написаний мовою Oden компілюється у код на Go.
Відзначається, що на цей час Oden є суто експериментальною мовою і може радикально змінюватись.
Докладніша інформація щодо цілей, компромісних рішень та уточнень щодо того, що саме не намагаються зробити розробники у цій мові можна дізнатись тут.
Код написаний мовою Oden компілюється у код на Go.
Відзначається, що на цей час Oden є суто експериментальною мовою і може радикально змінюватись.
Докладніша інформація щодо цілей, компромісних рішень та уточнень щодо того, що саме не намагаються зробити розробники у цій мові можна дізнатись тут.
Програмування → Випуск GDB 7.11
Доступна для завантаження нова версія інструментарію для відлагодження коду GNU Debugger (GDB), що містить як новий функціонал, так і покращення існуючого.
GDB дозволяє проводити відлагодження програм написаних на Ada, C, C++, Objective-C, Pascal та багатьох інших мовах програмування. Інструмент підтримує більше дюжини процесорних архітектур та може запускатись на більшості популярних дистрибутивів GNU/Linux, Unix та Microsoft Windows.
Детальніше зі списком змін можна ознайомитись тут.
GDB дозволяє проводити відлагодження програм написаних на Ada, C, C++, Objective-C, Pascal та багатьох інших мовах програмування. Інструмент підтримує більше дюжини процесорних архітектур та може запускатись на більшості популярних дистрибутивів GNU/Linux, Unix та Microsoft Windows.
Детальніше зі списком змін можна ознайомитись тут.
Програмування → Випуск Gitlab 8.5
Вийшла нова версія вільного програмного забезпечення для побудови приватних серверів на основі системи контролю версій Git — Gitlab 8.5.
У цьому випуску покращено швидкодію продукту. У прес-релізі звертають увагу на те, що продуктивність Gitlab піднялась в середньому у 1.4 рази, в 99% випадків швидкість відповідей зросла в 1.6 раз.
У цьому випуску покращено швидкодію продукту. У прес-релізі звертають увагу на те, що продуктивність Gitlab піднялась в середньому у 1.4 рази, в 99% випадків швидкість відповідей зросла в 1.6 раз.
Короткий список змін:
- додано списки (todo);
- додано можливість створення географічних дзеркал — Gitlab Geo — доступно тільки у Gitlab EE;
- Gitlab Pages тепер підтримують власні піддомени та TLS-сертифікати (Gitlab EE);
- тепер є можливість відкотити будь-який коміт створивши merge request із функцією revert для нього;
- також оновлено бокову панель в режимі задач (issues);
- додано показ міток в Milestone View;
- SVG-зображення тепер рендеряться у режимі порівняння;
- в повідомленнях до всіх користувачів конкретного сервера Gitlab (broadcast messages) можна використовувати Markdown-розмітку;
- перейменування файлів можливо легко відстежувати за допомогою підсвітки;
- задачі можна сортувати по кількості голосів.
Apple → Офіційний патч iOS 9.2.1 для розблокування iPhone
Apple випустила оновлену версію iOS 9.2.1, яка доступна тільки через iTunes. Це оновлення відновить доступ до телефонів, які "стали цеглинками" (bricked) або заблокованими через помилку 53 (Error 53), і буде запобігати блокуванню після заміни кнопки Home (чи кабеля), якщо ремонт було здійснено в неавторизованих сервісних центрах.
Потрібно зазначити, що цей випуск iOS є лише патчем для версії 9.2.1 та не є новою версією цієї операційної системи.
Потрібно зазначити, що цей випуск iOS є лише патчем для версії 9.2.1 та не є новою версією цієї операційної системи.
http://techcrunch.com/2016/02/18/apple-apologizes-and-updates-ios-to-restore-iphones-disabled-by-err